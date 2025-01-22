С 2019 по 2024 год медицинские учреждения Татарстана оказали помощь 419,2 тыс. иностранным пациентам на общую сумму 1,096 млрд руб. Об этом стало известно на итоговой коллегии Минздрава РТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан заработал более 1 млрд руб. на лечении иностранных пациентов за 5 лет

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Татарстан заработал более 1 млрд руб. на лечении иностранных пациентов за 5 лет

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Эти показатели были достигнуты в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», направленных на развитие экспорта медицинских услуг в республике.

В декабре сообщалось, что в Татарстан в рамках медицинского туризма чаще всего приезжают граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин отметил, что в Татарстане в сфере медицинского туризма наиболее перспективными направлениями являются нейрохирургия, онкология и реабилитация.

Анар Зейналов