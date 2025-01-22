В Татарстане на здравоохранение в 2024 году потратили более 135 млрд рублей
В Татарстане на здравоохранение в 2024 году потратили более 135 млрд руб.
В Татарстане на здравоохранение в 2024 году потратили более 135 млрд рублей
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Расходы на здравоохранение в республике в прошлом году составили свыше 135 млрд руб. Об этом на итоговой коллегии Минздрава Татарстана сообщил глава ведомства Марсель Миннуллин.
«Медицинскую помощь населению оказывает почти 60 тыс. работников. Это более 14 тыс. врачей, свыше 38 тыс. средних медицинских работников и почти 5 тыс. младшего медицинского персонала», — рассказал он.
За пять лет медучреждения Татарстана оказали медицинскую помощь более чем 419 тыс. иностранных пациентов на сумму 1,096 млн руб.
Чаще всего в Татарстан на лечение приезжают из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.