В Татарстане на здравоохранение в 2024 году потратили более 135 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на здравоохранение в 2024 году потратили более 135 млрд рублей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В Татарстане на здравоохранение в 2024 году потратили более 135 млрд рублей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Расходы на здравоохранение в республике в прошлом году составили свыше 135 млрд руб. Об этом на итоговой коллегии Минздрава Татарстана сообщил глава ведомства Марсель Миннуллин.

«Медицинскую помощь населению оказывает почти 60 тыс. работников. Это более 14 тыс. врачей, свыше 38 тыс. средних медицинских работников и почти 5 тыс. младшего медицинского персонала», — рассказал он.

За пять лет медучреждения Татарстана оказали медицинскую помощь более чем 419 тыс. иностранных пациентов на сумму 1,096 млн руб.

Чаще всего в Татарстан на лечение приезжают из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Дарья Сайфиева