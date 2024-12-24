В Татарстан для лечения чаще всего приезжают граждане Узбекистана и Таджикистана

В Татарстан в рамках медицинского туризма чаще всего приезжают граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал».

Господин Миннуллин отметил, что в Татарстане в сфере медицинского туризма наиболее перспективными направлениями являются нейрохирургия, онкология и реабилитация. Глава Минздрава республики также сообщил, что многие граждане ближнего зарубежья интересуются операциями по трансплантации органов.

Марсель Миннуллин рассказал, что в 2024 году в Челнах выполнили 6 операций по трансплантации сердец.

Диана Соловьёва