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Бастрыкин ждет доклад о падении потолочного покрытия в школе в Кумертау

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе проверки и выяснить все обстоятельства инцидента с падением потолочного покрытия в школе №3 Кумертау. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По предварительной информации, в школе 1978 года постройки не было капремонта, крышу частично ремонтировали в 2023 году. Фрагмент потолочного покрытия упал во время репетиции в актовом зале, никто не пострадал.

Олег Вахитов

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