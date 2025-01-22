Бастрыкин ждет доклад о падении потолочного покрытия в школе в Кумертау

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе проверки и выяснить все обстоятельства инцидента с падением потолочного покрытия в школе №3 Кумертау. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По предварительной информации, в школе 1978 года постройки не было капремонта, крышу частично ремонтировали в 2023 году. Фрагмент потолочного покрытия упал во время репетиции в актовом зале, никто не пострадал.

Олег Вахитов