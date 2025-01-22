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В Кумертау проверяют информацию о падении потолочного покрытия в школе

Прокуратура и управление СКР по Башкирии организовали проверку по информации о падении потолочного покрытия в школе Кумертау. Сообщение выявлено в ходе мониторинга соцсетей, отмечается в пресс-релизах ведомств.

По данным «Ъ-Уфа», инцидент произошел в школе №3 Кумертау. Фрагмент потолочного покрытия упал во время репетиции в актовом зале, никто не пострадал.

По предварительной информации, в школе 1978 года постройки не было капремонта, крышу частично ремонтировали в 2023 году.

В ходе проверки оценят обеспечение безопасности детей во время учебы, действия должностных лиц, ответственных за содержание, текущий и капитальный ремонт здания.

Майя Иванова

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