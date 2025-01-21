Российские войска отразили еще одну украинскую контратаку в Курской области

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» отразили одну контратаку ВСУ на Курском направлении, сутками ранее — четыре. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ВС РФ в ходе наступления поразили украинские формирования в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Старая Сорочина и Свердликово.

В течение суток ВСУ потеряли в регионе более 270 военнослужащих. Также были уничтожены американские танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три бронетранспортера, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и миномет.

В общий состав потерь вооруженных сил Украины вошли более 53 600 военнослужащих, 1 590 боевых бронированных машин, 1 574 автомобиля, 381 артиллерийское орудие, 309 танков, 237 боевых машин пехоты, 178 бронетранспортеров, 96 станций РЭБ, 44 пусковые установки РСЗО, 31 единица инженерной и другой техники,16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, четыре РЛС ПВО, командно-штабная машина.

Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что министры и другие должностные лица облправительства должны уведомлять его о выезде за границу. «Мы живем и работаем в воюющем регионе. Я сейчас даже не беру сторону моральную, когда еще не вся наша земля освобождена и когда люди находятся в очень тяжелом положении, ехать отдыхать на этом фоне за рубеж… У меня это вызывает, мягко скажем, непонимание. Но я сейчас про тот мир, который изменился с начала специальной военной операции»,— прокомментировал глава региона отпуск министра по охране объектов культурного наследия Ирины Мусьял в Индии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова