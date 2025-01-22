Стоимость акций банка «Санкт-Петербург» выросла после публикации финотчетности

Стоимость привилегированных акций ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» на Московской бирже (МОЕХ) в среду, 22 января, увеличилась более чем на 7%. Котировки пошли вверх на фоне публикации отчета банка по РСБУ за 2024 год, уточняет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, по данным на 10:18 мск, «префы» БСПБ росли на 7,44% — до 59,95 рубля за единицу. В то же время обыкновенные акции банка увеличивались в цене на 1,25% — до 379,8 руб. за акцию.

При этом к 10:30 мск привилегированные акции компании замедлили рост и находились на уровне 58,2 руб. за бумагу (+4,3%), а обыкновенные акции —на 0,98%, до 378,77 рубля.

Отметим, что чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по РСБУ за 2024 год составила 52,6 млрд рублей — на 11,4% выше показателя предыдущего года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что кредитная организация впервые направит на дивиденды 50% от чистой прибыли. Подробнее — в материале «Банк "Санкт-Петербург" увеличил долю».

Андрей Цедрик