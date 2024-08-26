Банк «Санкт-Петербург» увеличил долю

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал внеочередному собранию акционеров, запланированному на 18 сентября 2024 года, выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 27,26 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную. Чистая прибыль кредитной организации по МСФО в январе — июне составила 24,3 млрд рублей, что на 14,3% ниже показателей прошлого года, на выплаты будет впервые направлено 50% от чистой прибыли. Эксперты констатируют, что капитальная позиция банка остается достаточно прочной, а это позволяет увеличивать коэффициент дивидендных выплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Выплата дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 12,2 млрд рублей окажет влияние около 1,4 п. п. на показатель достаточности основного капитала»,— говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия информации. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,— 30 сентября 2024 года. Из 24,3 млрд рублей чистой прибыли компании за первое полугодие 11,3 млрд составляет чистая прибыль за второй квартал, на 17,8% ниже по сравнению с результатом за второй квартал 2023 года.

По итогам 2023 года чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО равнялась 47,3 млрд рублей. По итогам января — июня 2023 года банк выплатил в виде дивидендов 19,08 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на привилегированную акцию. В общей сложности на дивиденды за первое полугодие прошлого года было направлено 8,5 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО. В целом за 2023 год банк направил на дивиденды 18,9 млрд рублей.

На 1 июля 2024 года кредитный портфель банка до вычета резервов вырос на 4,4%, до 716,3 млрд рублей, следует из опубликованной банком финансовой отчетности. Корпоративный кредитный портфель увеличился до 557 млрд рублей, рост с начала года на составил 5,6%. Прирост по розничному кредитному портфелю с начала года составил 1,6%, объем портфеля оценивается в 158,4 млрд рублей. Уровень проблемной задолженности снизился с января с 5,2 до 4,6%, а уровень резерва под обесценивание кредитов — с 5 до 4,1%.

Как рассказали в пресс-службе банка, в первом полугодии чистая прибыль снизилась из-за высокой базы аналогичного периода 2023 года, сформировавшейся, в том числе, благодаря резерву на 10,7 млрд рублей. «Прирост же чистого процентного дохода на 53% (с 22,1 млрд рублей в январе — июне прошлого года до 33,9 млрд в этом году) является основным важнейшим результатом полугодия, подтверждающим правильность стратегии и эффективность бизнес-модели»,— объяснили в компании.

Весной «Ъ-СПб» сообщал, что наблюдательный совет банка впервые за пять лет обновил дивидендную политику и принял решение выплачивать от 20 до 50% чистой прибыли (см. «Ъ-СПб» от 21.03.2024). Ранее банк отправлял на эти цели не менее 20%.



Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский напоминает, что в 2022 и 2023 годах банки сокращали дивиденды за 2021 и 2022 годы из-за нестабильной геополитической ситуации, но это коснулось не всех организаций. «Поэтому сейчас, когда банковский рынок, если убрать за скобки "качели" из-за ставки ЦБ и льготной ипотеки, стабилизировался, вернуться к таким выплатам акционерам — вполне логичное решение,— дает оценку господин Кричевский.— Приток денег на вклады дает возможности банкам инвестировать еще больше и получать больше прибыли с выданных кредитов, не только ипотечных. Так что с высокой долей вероятности прибыль сектора либо останется на прежнем уровне, либо незначительно уменьшится, и то далеко не во всех организациях».

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что менеджмент банка точно так же, как и инвесторы, видя снижение показателя чистой прибыли, принял решение поддержать котировки выплатой более щедрых дивидендов. «Это тактически правильное решение, которое в краткосрочном периоде позволит, по крайней мере, не потерять капитализацию, а может, и немного нарастить ее. Думаю, что менеджмент также предвидит дальнейшее снижение доходов из-за санкций и снижения спроса на ипотеку, да и в целом — за счет жесткой кредитно-денежной политики, поэтому делает ставку на привлечение инвесторов с помощью дивидендов»,— полагает господин Тедеев.

По его мнению, банк «Санкт-Петербург» в данный момент оценивается рынком даже дороже «Сбера», но часть инвесторов, вероятно, предпочтут «зеленый» банк как консервативное лечение для своего банковского портфеля. «Можно предположить, что и на это у "Санкт-Петербурга" заготовлен еще какой-нибудь оперативный тактический ход, например, обратный выкуп, который позволил бы поддержать котировки»,— рассуждает представитель IPM Consulting.

Несмотря на снижение чистой прибыли, в целом финансовые результаты банка «Санкт-Петербург» оказались весьма неплохими, в частности, капитальная позиция остается прочной, обращает внимание Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

«В связи с этим я полагаю, что банк вполне может себе позволить увеличить коэффициент дивидендных выплат до 50%, в соответствии с показателями ведущих российских эмитентов»,— говорит он.

В пресс-службе «Санкт-Петербурга» сообщили, что банк повысил прогноз по рентабельности капитала за 2024 год и прогнозирует рост этого показателя на 24%. Аналитики считают, что на фоне жесткой монетарной политики Банка России чистая процентная маржа банков останется под давлением со стороны высокой стоимости фондирования, а повышенные процентные ставки в сочетании с ужесточением регулирования розничного сегмента и завершением госпрограммы льготной ипотеки будут и далее замедлять кредитование. Однако высокая база доходных активов должна будет позволить банкам сохранить достаточно высокий уровень процентных и комиссионных доходов. В то же время на фоне замедления экономического роста в стране, значительной закредитованности части заемщиков и высоких кредитных ставок вероятен определенный рост расходов на резервирование. Кроме того, можно ожидать продолжения быстрого увеличения операционных расходов, в том числе из-за роста трат на персонал, а также инвестиций в технологии и трансформацию бизнеса, перечислил тренды второго полугодия господин Додонов.

«Учитывая все это, я жду определенного ослабления финпоказателей российских банков в предстоящие месяцы. Тем не менее с учетом полученного результата за семь месяцев по итогам всего 2024 года банковская прибыль, на мой взгляд, имеет хорошие шансы второй год подряд превысить отметку в 3 трлн рублей»,— прогнозирует аналитик ФГ «Финам».



Господин Кричевский не ожидает значительного снижения выручки и прибыли банков. «Да, встало ипотечное кредитование, но другие кредитные продукты пользуются огромным спросом: от кредитных карт до страхования, от сопровождения сделок до брокерского обслуживания. Так что волноваться за банковский сектор точно нет никакого смысла: дивиденды в следующем году там будут на уровне выплат за 2023 год»,— убежден автор канала «Экономизм».

Александра Тен