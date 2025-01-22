Из аэропорта Ноябрьск из-за непогоды задержан рейс в Сочи

Уральская транспортная прокуратура сообщила о задержке рейса из Ноябрьска в Сочи. Причина — непогода на Ямале, передает ведомство в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном органе, в среду, 22 января, ввиду неблагоприятных метеоусловий на аэродроме назначения задержан к вылету рейс YC-17 по маршруту Салехард — Ноябрьск авиакомпании «Ямал». Из Ноябрьска задержаны несколько рейсов авиакомпании «Ямал»: YC-18 в Салехард и YC-586 в Сочи. Борт на курорт должен был вылететь в 15:40 по местному времени. Планируемое время вылета уточняется.

«Соблюдение прав пассажиров на контроле Новоуренгойской транспортной прокуратуры»,— заключили в пресс-службе.

«Ъ-Сочи» писал, что авиарейс HY-9826, выполняемый компанией Uzbekistan Airways по маршруту Сочи — Наманган, вынужденно приземлился на запасном аэродроме. Причиной стал сильный туман.

Вячеслав Рыжков