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Из аэропорта Ноябрьск из-за непогоды задержан рейс в Сочи

Уральская транспортная прокуратура сообщила о задержке рейса из Ноябрьска в Сочи. Причина — непогода на Ямале, передает ведомство в своем Telegram-канале.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном органе, в среду, 22 января, ввиду неблагоприятных метеоусловий на аэродроме назначения задержан к вылету рейс YC-17 по маршруту Салехард — Ноябрьск авиакомпании «Ямал». Из Ноябрьска задержаны несколько рейсов авиакомпании «Ямал»: YC-18 в Салехард и YC-586 в Сочи. Борт на курорт должен был вылететь в 15:40 по местному времени. Планируемое время вылета уточняется.

«Соблюдение прав пассажиров на контроле Новоуренгойской транспортной прокуратуры»,— заключили в пресс-службе.

«Ъ-Сочи» писал, что авиарейс HY-9826, выполняемый компанией Uzbekistan Airways по маршруту Сочи — Наманган, вынужденно приземлился на запасном аэродроме. Причиной стал сильный туман.

Вячеслав Рыжков

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