Рейс Сочи — Наманган совершил вынужденную посадку из-за тумана

Авиарейс HY-9826, выполняемый компанией Uzbekistan Airways по маршруту Сочи — Наманган, вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Фергане из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, в международном аэропорту Намангана ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Самолет приземлился в 19:24 по местному времени (17:24 мск). Из-за ухудшения погодных условий специалисты перенаправили рейсы Джидда — Наманган и Стамбул — Наманган в столицу Узбекистана, Ташкент.

«Ъ-Сочи» писал, что самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6876 из Сочи в Красноярск, был вынужден приземлиться на запасном аэродроме в Абакане из-за неблагоприятных погодных условий. На борту Boeing 737-800 находились 188 пассажиров.

Мария Удовик