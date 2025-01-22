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Рейс Сочи — Наманган совершил вынужденную посадку из-за тумана

Авиарейс HY-9826, выполняемый компанией Uzbekistan Airways по маршруту Сочи — Наманган, вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Фергане из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, в международном аэропорту Намангана ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Самолет приземлился в 19:24 по местному времени (17:24 мск). Из-за ухудшения погодных условий специалисты перенаправили рейсы Джидда — Наманган и Стамбул — Наманган в столицу Узбекистана, Ташкент.

«Ъ-Сочи» писал, что самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6876 из Сочи в Красноярск, был вынужден приземлиться на запасном аэродроме в Абакане из-за неблагоприятных погодных условий. На борту Boeing 737-800 находились 188 пассажиров.

Мария Удовик

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