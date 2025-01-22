В Татарстане школьникам собираются выплачивать премии за изучение физики, математики и информатики. Премия может составить 57,5 тыс. руб., а рассчитывать на нее могут не более 200 учащихся. Об этом говорится в опубликованном постановлении Кабмина Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане школьников могут премировать за изучение точных наук на 57 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане школьников могут премировать за изучение точных наук на 57 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также из документа следует, что единовременно премию могут получить школьники из государственных и частных школ региона. Это относится к 50 ученикам 5–7 классов, такому же количеству учащихся 8–9 классов, а среди старших 10–11 классов на вознаграждение могут претендовать 100 обучающихся.

Кроме того, претенденты на премию должны быть участниками физмат кружков, профильных олимпиад, форумов, фестивалей и прочих профильных мероприятий. Еще одним из критериев отбора является высокая успеваемость по физико-математическому направлению не ниже 4,5 баллов и разработка информационного канала для популяризации точных наук.

Сейчас опубликованное постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Летом 2024 года сообщалось, что больше половины выпускников школ для ЕГЭ выбирают математику.