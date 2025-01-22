Жительница Казани потеряла больше 7 млн рублей, пытаясь оформить новый полис

Женщина из Казани перевела 7,5 млн руб. мошенникам, желая получить новый медицинский полис. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Неизвестный позвонил женщине от имени сотрудника Центробанка и предложил оформить документ. После того как женщина согласилась, собеседник попросил продиктовать код для доступа к Госуслугам. Получив доступ к аккаунту, мошенники уговорили ее перевести «на безопасный счет» все сбережения на сумму 400 тыс. руб., а также 350 тыс. кредитных средств.

Аферисты с помощью психологических манипуляций также убедили женщину продать квартиру и перечислить им еще 6,6 млн руб.

Прокуратура Советского района провела психолого-психологическую экспертизу и потребовала аннулировать сделку по продаже квартиры и кредитный договор жительницы Казани, так как она в полной мере не осознавала тех действий, которые совершала под влиянием аферистов.

В Казани мошенники выманили у пенсионерки 130 тыс. руб. под предлогом прохождения плановой флюорографии.

Анар Зейналов