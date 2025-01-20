В Казани пенсионерка потеряла 130 тыс. руб., собираясь пройти плановую флюорографию

Под предлогом записи на плановую флюорографию в поликлинике у 62-летней женщины украли 130 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

В мессенджере с пенсионеркой связалась незнакомая девушка, представившись сотрудницей поликлиники, и пригласила на плановую флюорографию. Для записи ее попросили включить демонстрацию экрана.

Так мошенники получили доступ к банковскому счету женщины и украли деньги с ее банковской карты. Полицейские проводят розыск подозреваемых.

Минцифры Татарстана 17 января предупредило о том, что мошенники начали звонить жителям республики от имени сотрудников МФЦ.

Дарья Сайфиева