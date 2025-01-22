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Коммерсантъ FM
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Президент Панамы заявил, что Панамский канал не был ни уступкой, ни подарком США

Панамский канал не был ни уступкой, ни подарком со стороны Соединенных Штатов, заявил в среду президент Панамы Хосе Рауль Мулино на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Он назвал высказывания нового президента США Дональда Трампа ложью и заверил, что канал останется под контролем панамских властей.

Хосе Рауль Мулино

Хосе Рауль Мулино

Фото: Michael Buholzer / Keystone / AP

Хосе Рауль Мулино

Фото: Michael Buholzer / Keystone / AP

«Мы полностью отвергаем все высказывания Дональда Трампа (о Панамском канале. – Ъ)», — сказал Хосе Рауль Мулино (цитата по AFP). «Во-первых, потому что это ложь, а во-вторых, потому что Панамский канал принадлежит Панаме и продолжит принадлежать Панаме», — добавил панамский лидер. И подчеркнул, что Панамский канал «не был уступкой или подарком от Соединенных Штатов».

Ранее в среду агентство Reuters сообщило, что постпредство Панамы при ООН направило генсеку организации Антониу Гутерришу жалобу в отношении заявления президента США Дональда Трампа в инаугурационной речи о намерении «завладеть Панамским каналом».

В своей речи 20 января Дональд Трамп заявил, что «с американских кораблей берут слишком много и с ними не обращаются справедливо». «И больше того — Китай управляет Панамским каналом, а мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме»,— сказал он, отметив, что задача США — «забрать его обратно».

Панамский канал, соединяющий Тихий океан с Карибским морем и Атлантическим океаном, был построен США к 1914 году. К 1999 году Панама получила контроль над судоходным каналом, а США сохраняли за собой право защищать канал от любой угрозы его нейтралитету.

Пропускная способность Панамского канала составляет до 14 тыс. судов в год, на него приходится до 3% всех мировых морских перевозок. Это приносит Управлению Панамского канала доходы в размере почти $5 млрд. Крупнейшие «клиенты» канала — США, за ними следуют Китай и Япония. Дочерняя компания гонконгской фирмы CK Hutchison Holdings управляет двумя портами, расположенными на карибском и тихоокеанском входах в канал.

Анастасия Домбицкая

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