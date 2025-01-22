В Татарстане в декабре 2024 года выросло количество сделок с недвижимостью, в сравнении с ноябрем того же года рост составил 20,7%. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В декабре 2024 года в Татарстане число сделок с недвижимостью выросло на 20,7%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В декабре 2024 года в Татарстане число сделок с недвижимостью выросло на 20,7%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольшее количество сделок было зафиксировано в секторе нежилых объектов, там рост по сравнению с ноябрем составил 51,4%, что в количественном соотношении составило с 874 до 1323 сделок с ноября по декабрь соответственно.

В секторе жилой недвижимости на 30,1% выросло количество сделок у частных домов, в декабре на основании договоров купли-продажи (ДКП) состоялось 1265 переходов прав против 972 за ноябрь.

Сделки с квартирами участились на 21% - с 4854 до 5873, а с земельными участками на 15,7%, их число выросло с 7354 до 8511.

Всего же за 2024 год по ДКП было совершено 187,9 тыс. переходов прав и это на 27% меньше чем за 2023 год.

Ранее сообщалось, что в 2024-м году в Татарстане было введено 3,4 млн кв. м жилья, при плане на год в 3,1 млн кв. метров. В нынешнем 2025-м году планируется ввести 3,2 млн кв. м жилья.

Артём Дергунов