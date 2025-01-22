71% ижевчан поддерживают идею увеличения размера пособий по уходу за ребенком

71% ижевчан поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет до 60% от средней зарплаты. Это следует из результатов опроса от сервиса SuperJob, проведенного 18-20 января. Ранее, писал “Ъ”, такой законопроект внесли в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Горожане в возрасте от 45 лет высказываются за повышение размера пособия чаще тех, кто моложе (79%). Среди опрошенных с доходом от 100 тыс. руб. в месяц сторонников инициативы больше, чем среди тех, кто зарабатывает меньше (83%). Среди имеющих детей в возрасте до 1,5 лет и планирующих рождение ребенка в поддержку законопроекта высказались 85% опрошенных.

4% не поддерживают законопроект, так как сомневаются, что у государства есть средства для финансирования подобных выплат.