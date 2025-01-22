«Росатом» и ПСБ запустят в Челябинской области виртуального оператора связи

Государственная корпорация «Росатом» и Промсвязьбанк запустят в шести регионах РФ, в том числе в Челябинской области, виртуального оператора сотовой связи (MVNO) «Мой оператор». Он начнет работать в первом квартале 2025 года, сообщает «Ъ».

Кроме Челябинской области оператора запускают по модели Light MVNO (собственный бренд и обслуживание клиентов, без своего оборудования) в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях. На сайте компании размещена информация о сборе предзаказов на подключение.

«Росатом» планировал запустить собственного виртуального оператора в 2022 году. Но в конце того же года госкорпорация отложила этот вопрос из-за «организационных проблем». Тогда «Росатом» заявлял, что оператор нужен был для создания частных сетей LTE на предприятиях и интернета вещей. По мнению участников IT-рынке, оператор нужен госкорпорации и для использования сотрудниками на предприятиях, так как «на некоторых нельзя пользоваться собственными телефонами».