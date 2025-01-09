Стоимость молока в Свердловской области за год выросла на 28%

Средняя цена 1 л молока в Свердловской области за 2024 год возросла на 27,6% (+19,14 руб.), следует из данных Свердловскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость литра молока в Свердловской области за 2024 год выросла почти на 30%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Стоимость литра молока в Свердловской области за 2024 год выросла почти на 30%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, в январе 2024 года стоимость 1 л молока в регионе составляла 69,23 руб. К декабрю она поднялась до 88,37 руб. Увеличились цены и на молочные продукты. Так, стоимость 1 кг сметаны в январе прошлого года составляла 283,12 руб., в декабре — 338,27 руб. (+19,5%). К декабрю 2024 года относительно начала года на 39,9% выросла стоимость сливочного масла — с 858,19 руб. до 1200,46 руб. за 1 кг. На 18,4% выросла средняя цена 1 кг творога — с 410,19 руб. до 485,8 руб.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что инфляция в Свердловской области в ноябре 2024 года ускорилась после 8,5% в октябре и составила 9,2%. В частности, цены на молоко и молочные продукты выросли за увеличения затрат производителей на упаковку и логистику.

Анастасия Таначева