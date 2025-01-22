Пострадавших при обстреле Херсонской области отправили лечиться в Крым

Пять пострадавших при ударе вооруженных сил Украины по селу Бехтеры Херсонской области перевели на лечение в Крым, сообщили «Ъ» в министерстве здравоохранения РК.

По информации чиновников, трех детей отправили в республиканскую детскую клиническую больницу. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один ребенок — в тяжелом состоянии. Двое взрослых пострадавших, один в состоянии средней тяжести, другой — в тяжелом, проходят лечение в Симферопольской клинической больнице №6.

Всего во время обстрела кассетными боеприпасами села Бехтеры в Херсонской области пострадали 23 человека, двое погибли. СКР возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ), а также об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК РФ).

Александр Дремлюгин, Симферополь