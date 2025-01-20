По факту удара ВСУ близ школы в Бехтерах возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ населенного пункта Бехтеры Херсонской области. Сейчас ведомство устанавливает всех причастных к обстрелу. Уголовные дела возбуждены по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ), а также об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, утром 20 января украинские военные произвели удар двумя кассетными боеприпасами по территории, прилегающей к сельской школе. В результате атаки пострадало не менее 25 мирных жителей, в их числе четверо несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Бехтеры погибло два человека. По словам губернатора области Владимира Сальдо, село было атаковано в районе 8:00 мск, когда дети и учителя направлялись на занятия. Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что территория была обстреляна РСЗО HIMARS.