Число пострадавших при обстреле села под Херсоном выросло до 25 человек

Во время обстрела кассетными боеприпасами села Бехтеры в Херсонской области пострадало 25 человек, двое из них погибли. До этого губернатор области Владимир Сальдо сообщал о 23 пострадавших.

«Среди раненых три человека находятся в очень тяжелом состоянии, в том числе — девочка 2008 года рождения. Тяжелораненых готовят к отправке в медучреждения Крыма»,— написал господин Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что Бехтеры усеяны неразорвавшимися снарядами. Специалисты проводят разминирование.

Удар кассетными боеприпасами со стороны ВСУ произошел сегодня, 20 января, около 8:00 мск. Снаряды прилетели вблизи школы. По факту обстрела СКР возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ), а также об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК РФ).