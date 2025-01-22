Часть Ростова останется без водоснабжения 27 января

Пролетарский район Ростова останется без водоснабжения с 08:00 27 января до 08:00 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Ростовводоканал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В связи переподключением участков водопровода к новому жилому комплексу будет временно ограничено водоснабжение

Водоснабжение будет прекращено в границах: от пр. Шолохова — пер. Контактный — ул. Школьная — ул. Буйнакская — пер. Кривошлыковский, включая АО «Донэнерго» по адресу: пер. Кривошлыковский,8. Огрниаечние подачи воды связано с переподключением участков водопровода к новому жилому комплексу по ул. Буйнакская.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что нескольких улицах Аксая отключат горячее и холодное водоснабжение в связи с проведением работ на трубопроводе.

Ева Китаева