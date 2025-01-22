На нескольких улицах Аксая отключат воду из-за порыва на трубопроводе

На нескольких улицах Аксая отключат горячее и холодное водоснабжение в связи с проведением работ на трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отключение воды будет производится 22 января с 8:00 до 17:00.

Порыв на трубопроводе произошел по ул. Садовая 14а. Подача водоснабжения будет ограничена по ул. Садовая, в границах ул. Шевченко — ул. Речников. Также вода будет отсутствовать в многоквартирных домах по ул. Садовая №8, 8а, 8б, 10а, 12, 14а, 14б, 18а, 20, 20е, 20в.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о нарушении в сети 10 кВ, произошедшем утром 22 января в донской столице. По этой причине часть центра города осталась без света.

Ева Китаева