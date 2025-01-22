На Баумана восстанавливают разрушенные дома XIX века
В зданиях № 32 и № 34, построенных в 1840 гг. на улице Баумана, идут противоаварийные работы. Об этом сообщил Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.
На Баумана восстанавливают разрушенные дома XIX века
Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
В домах демонтировали разрушенные части стен и усилили фундамент. В здании на Баумана, 34 также убрали сгнившие деревянные конструкции, советские бетонные перекрытия и арку проездных ворот.
В 2017 г. суд изъял архитектурные памятники у недобросовестного правообладателя. В 2023 г. у зданий появился новый владелец, который пообещал восстановить их в кратчайшие сроки.
Кирпичный двухэтажный дом № 32 построили в первой половине XIX века в стиле классицизма. В 1857 г. дом перестроил новый владелец — купец Василий Щетинкин. По его же заказу в 1844 г. построили и соседний дом № 34.
В Казани до конца года завершат реставрацию арки в парке им. Петрова в Кировском районе.