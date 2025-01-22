В зданиях № 32 и № 34, построенных в 1840 гг. на улице Баумана, идут противоаварийные работы. Об этом сообщил Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Баумана восстанавливают разрушенные дома XIX века

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия На Баумана восстанавливают разрушенные дома XIX века

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

В домах демонтировали разрушенные части стен и усилили фундамент. В здании на Баумана, 34 также убрали сгнившие деревянные конструкции, советские бетонные перекрытия и арку проездных ворот.

В 2017 г. суд изъял архитектурные памятники у недобросовестного правообладателя. В 2023 г. у зданий появился новый владелец, который пообещал восстановить их в кратчайшие сроки.

Кирпичный двухэтажный дом № 32 построили в первой половине XIX века в стиле классицизма. В 1857 г. дом перестроил новый владелец — купец Василий Щетинкин. По его же заказу в 1844 г. построили и соседний дом № 34.

В Казани до конца года завершат реставрацию арки в парке им. Петрова в Кировском районе.

Дарья Сайфиева