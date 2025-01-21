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В Казани арку в парке им. Петрова отреставрируют до конца года

Реставрацию арки, находящуюся в парке им. Петрова Кировского района Казани, планируют завершить в весенне-летний период. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Будет проведено усиление фундамента стен, воссозданы утраченные профили и детали фасадов, а также выполнят гидроизоляцию. Кроме этого обновят кованые ворота и калитки.

После проведения всех реставрационных работ облагородят прилегающую территорию.

Решение о реставрации арки было принято комитетом Татарстана по охране объектов культурного наследия в 2020-м году, когда были зафиксированы различные дефекты.

Летом 2024-го года на реставрацию арки было выделено 13 млн. рублей.

Артём Дергунов

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