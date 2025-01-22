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Три кольца с бриллиантами за 1,9 млн рублей украли из ювелирного на Михайловской

Вечером 21 января в полицию с заявлением о краже обратилась управляющая ювелирного магазина, расположеного в доме 1/7 по Михайловской улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Прибывшие на место полицейские установили, что около трех часов дня в магазин пришел неизвестный и попросил показать украшения, чтобы якобы приобрести их в подарок дочери.

После того как продавец отвлеклась, злоумышленник похитил три кольца из белого золота с бриллиантами. Сумма материального ущерба составила 1,93 млн рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители ищут похитителя.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рецидивисты ограбили магазин в Шушарах ради товаров за четыре тысячи рублей.

Андрей Маркелов

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