ФК «Сочи» проводит процедуру аттестации второй команды

Футбольный клуб «Сочи» занимается аттестацией второй команды. Клуб подал заявку для участия в «LEON-Второй лиге» дивизиона «Б» группы 1 на спортивный сезон 2025 года, договор уже заключен с Футбольной национальной лигой, передает пресс-служба администрации Сочи.

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Директор департамента физкультуры и спорта Сочи Анатолий Мирошников отметил, что создание второй команды «Сочи» позволит молодым игрокам быстрее адаптироваться на профессиональном уровне. Также, по мнению чиновника, новая команда поможет обеспечить ротацию игроков и их интеграцию в основной состав.

Тренировать игроков «Сочи-2» будут наставники молодежного состава клуба. Играть за новую команду будут футболисты, выступавшие в прошлом сезоне в Молодежной футбольной лиге.

В мэрии уточнили, что окончательное решение Комиссия ФНЛ по аттестации клубов должна принять в середине февраля.

«Ъ-Сочи» писал, что ФК «Сочи» после зимней паузы начал подготовку ко второй части спортивного сезона 2024/25 годов. Неделей ранее игроки прошли углубленное медицинское обследование.

Вячеслав Рыжков