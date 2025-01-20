ФК «Сочи» готовится ко второй части сезона

Футбольный клуб «Сочи» после зимнего перерыва начинает готовиться ко второй части спортивного сезона 2024/25 годов. Игроки 16 и 17 января прошли углубленное медицинское обследование, передает пресс-служба администрации Сочи. Команда ежедневно работает на клубной базе, сочетая одно- и двухразовые тренировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Как отметил директор департамента по физкультуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников, поток детей в футбольные секции города традиционно высокий. За последние четыре года на территории курорта появились порядка 20 современных полей. По словам господина Мирошникова, флагманом развития футбола на курорте является ФК «Сочи».

«Надеюсь, футболисты "Сочи" продуктивно проведут зимние сборы и смогут войти во вторую часть сезона в оптимальной форме», – пожелал господин Мирошников.

У клуба в период «Бетсити Тренировочных сборов» запланированы два этапа подготовки. Первый пройдет с 16 января по 9 февраля в Сочи, второй – с 11 по 22 февраля в турецком Белеке. «Сочи» проведет несколько контрольных матчей.

Подготовка к весенней части сезона завершится в Сочи. На курорте пройдет заключительный недельный тренировочный цикл. Первую официальную игру года клуб проведет на стадионе «Фишт» против саратовского «Сокола» 3 марта.

Вячеслав Рыжков