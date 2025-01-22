Группа «ВИС» опровергла введение платы за проезд по Мытищинской хорде

Группа «ВИС» заявила, что Мытищинская скоростная хорда (северный дублер МКАД) продолжает работать в бесплатном режиме. Об этом говорится в поступившем в «Ъ» пресс-релизе компании и на сайте оператора дороги. Введение платы с 22 января ранее анонсировал минтранс Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мытищинская скоростная хорда

Фото: Группа «ВИС» Мытищинская скоростная хорда

Фото: Группа «ВИС»

Бесплатный режим продлен на период «тестирования системы взимания платы и завершения оформления необходимых для введения платности документов», сообщили в группе «ВИС»: «никаких штрафных санкций за пользование автодорогой в этот период не предусмотрено». От областного минтранса пояснений на момент публикации не поступало.

Мытищинская скоростная хорда строилась с 2018 года в рамках концессионного соглашения между подмосковным правительством и группой ВИС. Трасса работает в тестовом бесплатном режиме с 17 декабря 2024 года. С момента открытия, по данным ВИС, по дороге зарегистрировано более 780 тыс. проездов транспортных средств.

Для наказания неплательщиков Мособлдума планирует принять поправки в региональный КоАП: санкции составят от 3 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от категории транспорта. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Мособлдуме 28 ноября, дальнейшая судьба поправок неизвестна.

Подробнее о ценах за проезд по дороге — в материале «Ъ» «Дублеру МКАД прописали умеренный тариф».

Иван Буранов