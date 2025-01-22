В Ярославле пожар повредил три квартиры в доме на Советской

В Ярославле в многоэтажном доме № 57 на улице Советской произошел пожар, затронувший три квартиры. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Пожарные получили сообщение о возгорании 21 января в 23:47. На место выехали восемь единиц техники и 30 спасателей. Огонь вспыхнул в квартире на восьмом этаже девятиэтажного здания.

Пожар удалось ликвидировать только через полтора часа, 22 января в 01:24. В результате возгорания пострадали три квартиры и имущество на общей площади около 183 кв. м. Во время тушения были эвакуированы десять человек, один из жителей получил травмы. Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим работы электросети.

Это не первый случай пожара в многоэтажных домах в этом году. Так, на улице Калинина погибли четверо человек, включая двоих детей. В пожаре на улице Белинского пострадали двое детей, они находятся в больнице.