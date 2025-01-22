Мокрый снег и гололедица ожидают петербуржцев 22 января
Теплый атмосферный фронт сформирует погоду в Петербурге 22 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ
По словам синоптика, ожидается облачная погода. Вечером петербуржцев ждет снег, переходящий в мокрый. На дорогах и тротуарах ждут гололедицу.
Что касается температуры воздуха, то она будет расти и вплотную приблизится к оттепельным отметкам. Утром в городе ожидается -2 градуса, ближе к 21:00 столбики термометров покажут около ноля.
Ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы. В четверг, 23 января, петербуржцев ждет похожая погода.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские коммунальные службы увеличили вывоз снега до рекордных значений. Темпы увеличились до 50 кубометров в сутки.