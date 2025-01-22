Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде. Турнир проходит в Мельбурне.

В четвертьфинале российская пара обыграла россиянку Камиллу Рахимову и испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:3, 6:0. Обе пары не получили номер посева. В полуфинале Андреева и Шнайдер встретятся с первыми сеяными — чешской теннисисткой Катериной Синяковой и американкой Тэйлор Таунсенд.

Мирре Андреевой 17 лет, она занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Диана Шнайдер, 20 лет, занимает 13-е место в мировом рейтинге. В парном рейтинге Шнайдер занимает 36-е место, а Андреева — 51-е.

В январе они выиграли турнир в Брисбене и завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде. Australian Open завершится 26 января, призовой фонд составляет более $59,7 млн. Действующими победительницами являются Се Шувэй из Тайваня и Элизе Мертенс из Бельгии.