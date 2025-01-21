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Коммерсантъ FM
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Москва уведомила Токио о прекращении применения меморандумов о японских центрах

В России перестали действовать межправительственные меморандумы о японских центрах в РФ, подписанные в 2000 и 2003 годах в Токио и Владивостоке. Соответствующую информацию МИД России передал японской стороне, говорится в заявлении дипведомства.

В МИДе отметили, что японские центры в свое время создали, исходя из намерения укреплять и развивать связи двух стран в различных областях, включая экономическую и культурную. В то же время санкции, введенные Японией против руководства России, граждан и экономики страны «идут вразрез с духом и буквой меморандумов».

«В условиях продолжения правительством Японии антироссийской политики очевидно, что задекларированные в этих документах цели и задачи утратили актуальность, а взаимодействие на их основе себя исчерпало»,— говорится в сообщении МИДа.

На базе японских центров проводились обучающие лекции для российских специалистов. Также организация предоставляла возможность пройти стажировку в Японии. Работу центров финансировало правительство Японии при посредничестве посольства в России.

Правительство РФ прекратило действие меморандумов о японских центрах в одностороннем порядке 17 января 2025 года. Генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси назвал неприемлемым решение Москвы. По его мнению, центры помогали японским компаниям в России, а также «содействовали взаимопониманию на гражданском уровне».

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