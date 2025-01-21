Полпред УрФО Артем Жога посетил Уральский турбинный завод
Полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе (УрФО) Артем Жога посетил Уральский турбинный завод и ознакомился с производственными процессами, передают в полпредстве.
Артем Жога (в центре)
Фото: полпредство УрФО
Он ознакомился с тем, как проходит изготовление лопаток, роторов, сборочных стендов и корпусов турбин, а также с процессом кузнечно-прессового производства. Во время визита он также встретился с работниками завода и обсудил текущие вопросы с его руководством.
Артем Жога подчеркнул важность предприятия для энергетического машиностроения России, особенно в условиях международных санкций. «Уральский турбинный завод — флагман в энергетическом машиностроении. В последние годы предприятие кратно увеличило объем и номенклатуру выпускаемой продукции»,— отметил полпред.
Уральский турбинный завод был основан в 1938 году и на сегодняшний день изготовил более 940 паровых и 570 газовых турбин. Его продукция установлена на электростанциях в разных странах мира, а в России и странах СНГ около 50% установленной мощности теплофикационных турбин приходится на уральские машины. На предприятии трудятся более 2 тыс. человек.
Напомним, в ноябре Артем Жога с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и зампреда Совбеза РФ Дмитрием Медведевым посетили цеха Уралвагонзавода (УВЗ) и танковый полигон «Старатель» в Нижнем Тагиле.