Полпред УрФО Артем Жога посетил Уральский турбинный завод

Полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе (УрФО) Артем Жога посетил Уральский турбинный завод и ознакомился с производственными процессами, передают в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога (в центре)

Фото: полпредство УрФО Артем Жога (в центре)

Фото: полпредство УрФО

Он ознакомился с тем, как проходит изготовление лопаток, роторов, сборочных стендов и корпусов турбин, а также с процессом кузнечно-прессового производства. Во время визита он также встретился с работниками завода и обсудил текущие вопросы с его руководством.

Артем Жога подчеркнул важность предприятия для энергетического машиностроения России, особенно в условиях международных санкций. «Уральский турбинный завод — флагман в энергетическом машиностроении. В последние годы предприятие кратно увеличило объем и номенклатуру выпускаемой продукции»,— отметил полпред.

Уральский турбинный завод был основан в 1938 году и на сегодняшний день изготовил более 940 паровых и 570 газовых турбин. Его продукция установлена на электростанциях в разных странах мира, а в России и странах СНГ около 50% установленной мощности теплофикационных турбин приходится на уральские машины. На предприятии трудятся более 2 тыс. человек.

Напомним, в ноябре Артем Жога с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и зампреда Совбеза РФ Дмитрием Медведевым посетили цеха Уралвагонзавода (УВЗ) и танковый полигон «Старатель» в Нижнем Тагиле.

Ирина Пичурина