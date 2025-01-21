«Регулятор не будет увеличивать макропруденциальные лимиты»

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2024 года жители Ростовской области взяли 46,8 тыс. кредитов, что на 14,6% меньше, чем в ноябре. В целом по России спрос на займы упал на 16,9%. В НБКИ говорят, что охлаждение рынка потребительского кредитования обусловлено не только высокой ключевой ставкой ЦБ. О чем идет речь, «Ъ-Ростов» объяснил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива спикера Фото: из личного архива спикера

«Действительно, одной из причин снижения выдачи кредитов физическим лицам являются действия Банка России, направленные на сокращение уровня долговой нагрузки населения. Эта задача реализуется регулятором с помощью макропруденциальных лимитов, которые ограничивают выдачу кредитов физическим лицам с уровнем долговой нагрузки выше некоторого уровня. Так, начиная с IV квартала 2024 года российские банки не могут выдавать более 3% потребительских кредитов от общей суммы выдач лицам с уже имеющимся уровнем долговой нагрузки более 80%, и более 15% кредитов — лицам с уровнем нагрузки от 50% и 80%. И если в течение 2023 года и части 2024 года МФО имели возможность выдавать немного большую долю потребительских кредитов при тех же уровнях предельной долговой нагрузки, то теперь лимиты одинаковые.

Вместе с тем “ралли” по повышению Банком России величины ключевой ставки в течение 2024 года привело к тому, что не только финансовые институты стали меньше выдавать в связи с макропруденциальными лимитами, но и сами потребители начали понимать, что высокие ставки делают выплаты для них непосильными. Это проявилось в некоторой стабилизации количества заявок на кредиты. Такое изменение спроса, умноженное на ограничения в выдаче, и повлияло на сокращение выдач потребительских кредитов.

Хотя Банк России и заявлял о намерении снижать ключевую ставку в зависимости от темпов роста инфляции, что может случиться во втором полугодии этого года, регулятор не будет смягчать (увеличивать) макропруденциальные лимиты. Более того, опыт Республики Казахстан подсказывает нам, что рано или поздно будет в той или иной форме запрещена выдача любых розничных кредитов лицам с уровнем долговой нагрузки более 50%. Этот тренд подтверждается у нас не только тем, что лимиты становятся все более жесткими, но и тем, что шаг за шагом они распространяются законодателями на все типы кредитования физических лиц, включая автокредиты и ипотеку».