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Коммерсантъ FM
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В декабре 2024 года выдача кредитов на Дону упала на 15%

Жители Ростовской области в декабре прошлого года взяли 46,8 тыс. кредитов, что на 14,6% меньше, чем месяцем ранее. В ноябре, по информации национального бюро кредитных историй, в ноябре дончане взяли почти 55 тыс. обязательств перед банками.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спад интереса к кредитованию в преддверии Нового года наблюдался во всех регионах страны и в среднем по России спрос на займы у банка упал на 16,9%, до 1,4 млн кредитов. В НКБИ объяснили охлаждение рынка начавшейся ужесточившейся еще в сентябре политикой ЦБ. В связи с этим, у банков повысились требования к заемщикам, и выдача необеспеченных потребкредитов сокращается уже на протяжении нескольких месяцев — отметил директор по маркетингу НКБИ Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.

По количеству оформленных кредитов в декабре Ростовская область заняла пятое место в России. В лидерах списка расположились Москва и Московская область, жители которых суммарно набрали 149 тыс. кредитов. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край (56,3 тыс. кредитов)

Дмитрий Ковалевский

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