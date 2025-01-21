На МЦД-4 произошел сбой в работе электричек

Несколько поездов на 4-м Московском центральном диаметре (МЦД-4) идут с опозданиями в сторону станции Апрелевка из-за остановки состава, сообщили ТАСС в ЦППК. По данным портала MSK1, сбой произошел на участке Площадь трех вокзалов—Марьина Роща.

Как рассказал порталу один из пассажиров, электричка остановилась на станции Площадь трех вокзалов. Пассажиров не стали выпускать из вагонов, машинист не отвечает на вызов. Представитель Московских железных дорог (МЖД) заявил, что ведомство принимает меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов. О причинах сбоя не сообщается.