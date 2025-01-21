В Лениногорске предпринимателя обяжут возместить ущерб школьнице за эксплуатацию

Суд обязал работодателя внести в трудовую книжку несовершеннолетней запись о стаже за выполненную работу, выплатить ей зарплату и компенсировать моральный вред за сверхурочную работу и невыплату зарплаты. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

При устройстве на работу вместо трудового договора с девочкой был заключен договор оказания услуг.

В августе работодатель уволил школьницу, однако не заплатил ей за выполненную работу и не компенсировал сверхурочные часы и работу в выходные дни.

15 января суд обязал администрацию Лениногорского района выплатить компенсацию мальчику, искусанному бродячей собакой.

Дарья Сайфиева