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Исполком Лениногорского района выплатит компенсацию мальчику, покусанному собакой

Суд обязал администрацию Лениногорского района выплатить его семье компенсацию морального вреда в размере 55 тыс. руб. Об этом сообщила прокуратура Татарстана, которая обратилась в суд с иском в интересах ребенка.

«На территории Лениногорского района обязанность по организации отлова бездомных животных возложена на исполнительный комитет Лениногорского муниципального района», — уточнили в надзорном ведомстве.

Осенью прошлого года в лениногорском частном секторе дикая собака напала на мальчика и искусала его. Несовершеннолетний получил травмы и проходил лечение в больнице.

В январе этого года в поселке Васильево свора собак на самовыгуле искусала пенсионерку. Ее доставили в больницу с серьезными травмами рук и ног.

Из-за участившихся в регионе случаев нападения безнадзорных животных на людей депутаты Госсовета Татарстана в декабре в первом чтении приняли закон об обязательной регистрации собак.

Дарья Сайфиева

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