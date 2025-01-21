Власти создадут рабочую группу по восстановлению пляжей Анапы

В Краснодарском крае создадут рабочую группу для восстановления пляжей Анапы после ЧП с мазутом. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. В состав группы войдут представители власти, надзорных ведомств, экологи и руководители здравниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Восстановление пляжей обсудили во вторник, 21 января, на межведомственном совещании, в котором участвовали заместитель министра природных ресурсов РФ Максим Корольков, вице-губернатор Александр Руппель, мэр Анапы Василий Швец и другие.

Максим Корольков отметил, что главная задача — не только восстановить пляжи, но и сделать их лучше. Планируется ликвидировать остатки мазута, восстановить песок и модернизировать пляжную инфраструктуру. Александр Руппель добавил, что готовится заявка на проектирование этих работ.

На совещании предложили создать валы вдоль береговой полосы от Анапы до Веселовки для минимизации потерь песка и повторных выбросов мазута. Также обсуждаются методы борьбы с мазутом, включая тестирование механических способов очистки песка.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии имени П. П. Ширшова Вячеслав Крыленко в беседе с «РИА Новости» высказал мнение, что «золотые» пляжи Анапы будет сложно восстановить до лета из-за дефицита песка.

В Краснодарском крае идет активная работа по очистке береговой линии и пляжей, пострадавших от разлива мазута в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным пресс-службы МЧС, уже собрано более 130 тыс. тонн загрязненного песка, с которых примерно 35 тыс. тонн отправлено на переработку. На данный момент очищено 39,7 км побережья.

Наталья Решетняк