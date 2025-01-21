Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти создадут рабочую группу по восстановлению пляжей Анапы

В Краснодарском крае создадут рабочую группу для восстановления пляжей Анапы после ЧП с мазутом. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. В состав группы войдут представители власти, надзорных ведомств, экологи и руководители здравниц.

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: Оперштаб Кубани

Восстановление пляжей обсудили во вторник, 21 января, на межведомственном совещании, в котором участвовали заместитель министра природных ресурсов РФ Максим Корольков, вице-губернатор Александр Руппель, мэр Анапы Василий Швец и другие.

Максим Корольков отметил, что главная задача — не только восстановить пляжи, но и сделать их лучше. Планируется ликвидировать остатки мазута, восстановить песок и модернизировать пляжную инфраструктуру. Александр Руппель добавил, что готовится заявка на проектирование этих работ.

На совещании предложили создать валы вдоль береговой полосы от Анапы до Веселовки для минимизации потерь песка и повторных выбросов мазута. Также обсуждаются методы борьбы с мазутом, включая тестирование механических способов очистки песка.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии имени П. П. Ширшова Вячеслав Крыленко в беседе с «РИА Новости» высказал мнение, что «золотые» пляжи Анапы будет сложно восстановить до лета из-за дефицита песка.

В Краснодарском крае идет активная работа по очистке береговой линии и пляжей, пострадавших от разлива мазута в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным пресс-службы МЧС, уже собрано более 130 тыс. тонн загрязненного песка, с которых примерно 35 тыс. тонн отправлено на переработку. На данный момент очищено 39,7 км побережья.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...