Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самолет из Салехарда несколько часов не мог вылететь в Омск

Рейс авиакомпании «Ямал» несколько часов не мог вылететь из Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в Омск после решения экипажа самолета, передает telegram-канал Aviaincident.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Самолет находился на взлетной полосе и уже получил разрешение на взлет, однако экипаж решил освободить полосу и доложил о прерванном взлете. Согласно графику на сайте аэропорта Салехарда, он должен был отправиться 21 января в 9:40, но вылетел только в 18:31.

Напомним, днем ранее в Екатеринбурге задерживался вылет из аэропорта Кольцово самолета Red Wings в Казань из-за угрозы атаки беспилотников.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...