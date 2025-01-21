Самолет из Салехарда несколько часов не мог вылететь в Омск

Рейс авиакомпании «Ямал» несколько часов не мог вылететь из Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в Омск после решения экипажа самолета, передает telegram-канал Aviaincident.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Самолет находился на взлетной полосе и уже получил разрешение на взлет, однако экипаж решил освободить полосу и доложил о прерванном взлете. Согласно графику на сайте аэропорта Салехарда, он должен был отправиться 21 января в 9:40, но вылетел только в 18:31.

Напомним, днем ранее в Екатеринбурге задерживался вылет из аэропорта Кольцово самолета Red Wings в Казань из-за угрозы атаки беспилотников.

Ирина Пичурина