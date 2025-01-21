ЦБ и национальный депозитарий не поддержали признание Euroclear банкротом

Банк России и Национальный расчетный депозитарий (НРД) выступили против признания банкротом бельгийской финансовой компании Euroclear. Свои позиции они объяснили тем, что обращение активов и счетов депозитария в конкурсную массу может нарушить режим спецсчетов, установленный указом президента Владимира Путина, сообщил РБК.

Представитель ЦБ счел неверным говорить о недостаточности средств у депозитария, так как их средства находятся на специальных счетах с ограниченным использованием в соответствии с указом №665, принятым в сентябре 2023 года. В регуляторе отметили, что перевод средств с таких счетов в конкурсную массу «фактически будет являться обходом тех мер».

С позицией регулятора согласился представитель НРД. Он также отметил, что в соответствии с указом со счетов Euroclear в НРД выплачивают средства в адрес российских держателей иностранных бумаг. «Введение процедуры банкротства поставит под сомнение и под угрозу возможность исполнения требований указа №665»,— счел представитель депозитария. По его мнению, заявитель злоупотребляет своими правами.

Иск о признании Euroclear банкротом подали компания «Гео-система» и АО «Земельный альянс» в августе и сентябре 2024 года. Ряд российских компаний и частных лиц также обращались с исками о взыскании средств с бельгийского депозитария. В частности, в декабре арбитражный суд удовлетворил два иска «Сбера» к Euroclear, взыскав с депозитария 2,9 млрд руб. и $23 млн.