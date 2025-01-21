Жительницу Азнакаево будут судить за двухлетние истязания дочери

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Азнакаево, обвиняемой в истязании несовершеннолетней дочери и угрозах убийством. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

По данным следствия, с сентября 2022 по октябрь 2024 года женщина систематически избивала свою дочь 2009 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемая также угрожала девочке убийством, размахивая кухонным ножом. Истязания вскрылись после того, как потерпевшая написала сообщение участковому полиции.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

О возбуждении уголовного дела стало известно в ноябре 2024 года. Тогда следствие возбудило дело лишь по одной статье — истязание несовершеннолетнего.

Анар Зейналов