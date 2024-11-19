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Жительница Азнакаево подозревается в жестоком обращении с дочерью

В Татарстане возбуждено уголовное дело против жительницы Азнакаево, которую подозревают в систематическом истязании 14-летней дочери. Девочка обратилась в полицию после очередного случая насилия. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, с сентября 2022 по октябрь 2024 года женщина неоднократно избивала свою дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Причины для насилия были незначительными. Следователи утверждают, что в одном из эпизодов она использовала утюг для нанесения побоев.

Девочка боялась рассказать о происходящем, но после очередного избиения написала участковому полиции сообщение о том, что мать ее избивает. В настоящее время она находится в медучреждении под наблюдением специалистов.

Следствие возбуждено по статье «Истязание несовершеннолетнего». В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Анар Зейналов

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