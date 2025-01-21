В СКР взяли на контроль проверку после видео с кубанским блогером «Мага-торнадо»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение процессуальной проверки по информации о ненадлежащем исполнении блогером из Горячего Ключа обязанностей по воспитанию сына. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Блогер, известный как «Мага-торнадо», для создания видео систематически принуждает ребенка использовать нецензурную лексику и совершать асоциальные действия, что может оказать негативное воздействие на его нравственное и психическое развитие, утверждают в ведомстве. При этом, как пояснил сам блогер кубанской полиции, мат сына на видео он снял впервые, поскольку его 2,5-летний ребенок «хоть что-то начал говорить».

Следователи отмечают, что блогер также регулярно перевозит сына в салоне автомобиля без детского кресла. Кроме того, ранее фигурант нарушал правила дорожного движения, провоцировал аварии на дороге, демонстрировал жестокое обращение с животными.

В СУ СКР по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил главе кубанского следкома Андрею Маслову представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

Татьяна Ручкина