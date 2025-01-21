Рабочие стали миллионерами

В Челябинске заводские рабочие получили зарплату в несколько миллионов рублей. Сумму, в 100 раз превышающую оклад, работодатель начислил по ошибке. Баланс пополнился у кого-то на 5 млн руб., у других на 8 млн руб. При это средняя зарплата на предприятии — 50 тыс. руб. Подобные бухгалтерские ошибки случаются, как правило, при вводе операций вручную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Сам внезапно обогатившийся работник за такие просчеты нести ответственность не должен и в праве не возвращать излишек, говорит доктор экономических наук, доцент РАНХиГС Ирина Лисовская: «Это не единичный случай. Возможна только чисто техническая ошибка: случайно человек нажал на два ноля больше. Невозможно поставить на каждую операцию какую-то защиту, которая бы предполагала, что это сделать невозможно. В Трудовом кодексе очень просто на этот счет: если приказа не было, и просто ошибочно в ведомости эти цифры были отражены, то сотрудник должен вернуть деньги. А если был подписан приказ, то, в принципе, человек возвращать деньги не обязан, дело добровольное».

Челябинское издание «Комсомольской правды» пишет, что разбогатевшие заводчане сразу стали строить планы, как потратить эти деньги: отдохнуть на Мальдивах, обновить машину или купить квартиру без ипотеки. Кто-то даже успел купить дорогой смартфон. Возвращать эти деньги работодателю придется довольно долго, пояснил партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Александр Карпухин: «У нас очень ограничен перечень ситуаций, когда с работника можно удержать деньги. Но денежные средства, излишне выплаченные работнику в силу счетной ошибки, удержать можно.

Работодатель должен издать внутренний приказ, что имела место счетная ошибка, и издать приказ об удержании этих денежных средств. Другое дело, что при удержании денежных средств действуют достаточно серьезные лимиты, и удержать всю сумму у работодателя сразу не получится.

Более того, возможна ситуация, когда работник успел эти деньги потратить. Поэтому придется удерживать по частям. Умысла работника на получение этих денежных средств не было, и до того момента, пока он не получил требование работодателя о том, что эти деньги не его, формально говоря, работник действует добросовестно. Можно считать, как сделали некоторые работники, что это премия. Поэтому работодателю остается лишь уповать на добросовестность работника, что он вернет все сразу».

Как показывает практика, суды в подобных случаях часто принимают сторону работников. Однако возможны совершенно иные сценарии, предупреждает глава коллегии адвокатов «Григориадис Групп» Дмитрий Григориади: «Чаще всего при отказе возвращать деньги спор переносится не столько в гражданскую плоскость, потому что судиться долго, гораздо проще и гораздо чаще этот спор переносится именно в уголовную плоскость с соответствующими негативными последствиями. Есть приговоры уголовных судов за подобное присвоение чужих средств, где суды выносят в том числе и реальные сроки наказания в местах лишения свободы. Поэтому всегда в подобных ситуациях лучше деньги возвращать.

И нужно понимать, что при подобном необоснованном обогащении всегда будет решение о том, что имела место ошибка, что необходимо все вернуть».

Что касается бухгалтера, который начислил работникам щедрые зарплаты, то наказание для него регулируется внутренними правилами предприятия. Это может быть выговор, предупреждение или увольнение. Если же бухгалтерия уверена, что никакой ошибки не совершала, то может ставиться вопрос о сбое в программе, которой пользуются на предприятии. Тогда юристы могут предъявлять претензии к разработчикам ПО.

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Светлана Белова