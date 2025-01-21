У Nvidia оказалось недостаточно видеокарт для работы в облачной среде

Большая часть тарифов стриминговой игровой службы Nvidia GeForce Now стала недоступна для пользователей. В компании объяснили проблему слишком высоким спросом.

Недоступны бесплатный вариант, а также все варианты однодневной подписки и Performance. Сильнее всего проблема сказалась на бесплатных пользователях, так как в первую очередь доступ предоставляется платным подписчикам.

Опасаясь перегрузки серверов, компания ограничила возможность оформлять новые подписки. Ранее Nvidia уже пришлось ограничить подписчиков 100 часами игры в месяц, а за дополнительное время ввести необходимость доплаты.

Евгений Федуненко