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Коммерсантъ FM
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У Nvidia оказалось недостаточно видеокарт для работы в облачной среде

Большая часть тарифов стриминговой игровой службы Nvidia GeForce Now стала недоступна для пользователей. В компании объяснили проблему слишком высоким спросом.

Недоступны бесплатный вариант, а также все варианты однодневной подписки и Performance. Сильнее всего проблема сказалась на бесплатных пользователях, так как в первую очередь доступ предоставляется платным подписчикам.

Опасаясь перегрузки серверов, компания ограничила возможность оформлять новые подписки. Ранее Nvidia уже пришлось ограничить подписчиков 100 часами игры в месяц, а за дополнительное время ввести необходимость доплаты.

Евгений Федуненко

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