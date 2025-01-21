Сотрудники Nokia предупреждали менеджмент о серьезной угрозе iPhone для компании

Команда из девяти сотрудников Nokia в 2007 году выступила с внутренней презентацией, на которой объявила, что представленный недавно iPhone от Apple может изменить стандарты индустрии.

По заявлениям работников компании, «сенсорный интерфейс вместе с безупречной интеграцией интернет-приложений обеспечит непревзойденную простоту использования. Nokia нужно разработать собственный сенсорный интерфейс, чтобы не проиграть Apple».

Менеджмент Nokia не прислушался к мнению разработчиков, а iPhone вскоре стал новым стандартом в индустрии мобильных устройств. Компанию Nokia в 2011 году приобрела Microsoft.

Евгений Федуненко