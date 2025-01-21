В Прикамье резко сократилось количество преступлений, совершенных иностранцами

В прошлом году в Пермском крае на 57,5% снизилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. Эти данные были озвучены на коллегии ГУ МВД по Прикамью по итогам работы за 2024 год, сообщается на сайте главка. Всего в 2024 году правоохранительными органами было раскрыто более 18,5 тыс. преступлений, из которых 4,8 тыс. составляют тяжкие и особо тяжкие. Раскрыто 97,5% убийств, 99,7% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 100% изнасилований, 98,9% случаев разбойных нападений, 92% грабежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уровень тяжкой бытовой преступности в крае, по данным МВД, снизился на 28,9%, на треть сократилось количество убийств на бытовой почве. На 12,1% уменьшилось количество людей, погибших в результате ДТП. Общее количество ДТП с погибшими и пострадавшими сократилось на 1,9%.