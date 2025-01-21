Минцифры прокомментировало утечку данных клиентов у подрядчика «Ростелекома»

Утечка данных пользователей подрядчика «Ростелекома» (MOEX: RTKM) никак не затронула Госуслуги, сообщила пресс-служба Минцифры России. В министерстве подчеркнули, что все данные портала находятся под надежной защитой.

«Чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика также не утекли. Упомянутые в анонимных сообщениях интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания клиентов-физических лиц. На них не хранятся и не обрабатываются персданные»,— говорится в Telegram-канале Минцифры.

В министерстве отметили, что специалисты по информационной безопасности «Ростелекома» не отвечали за системы подрядчика. Сейчас ведомство работает с «Ростелекомом» над усилением защиты инфраструктуры. По факту произошедшего проводится расследование, Минцифры пообещало принять все необходимые меры.

«Ростелеком» ранее сообщил об «инциденте информационной безопасности» у одного из подрядчиков. Telegram-канал «Утечки информации» писал, что группа хакеров «Silent Crow» взломала базы сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. По их данным, во взломанных базах содержится 154 тыс. адресов электронной почты и 101 тыс. номеров телефонов.